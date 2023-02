Sanremo 2023, Amadeus: diretta flop su Instagram. La risposta di Fiorello è memorabile!

Amadeus non ha feeling con Instagram! Salta la diretta con Fiorello nella finale di Sanremo 2023 e la risposta dello showman è esilarante!

Tra Amadeus e Instagram non sembra proprio esserci feeling! Martedì il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023 ha aperto in diretta il suo profilo personale. Dopo aver condiviso a lungo il profilo con la moglie Giovanna Civitillo, è giunto il momento di infrangere il tabù, di entrare in scena. Questo grazie all’aiuto di Chiara Ferragni, co-conduttrice del primo appuntamento insieme a Gianni Morandi.

Festival di Sanremo 2023, caos su Instagram: Amadeus prova a collegarsi con “Ciuri”. La sua reazione è tutta da ridere!

Al ritorno della fashion blogger per eccellenza, è venuto il momento di realizzare l’ennesima diretta sul social fotografico. In programma c’era un collegamento con un ospite speciale, ma qualcosa è evidentemente andato storto perché non è mai apparso.

Chi era l’ospite? Uno dei suoi migliori amici: Fiorello! Lo showman siciliano lo ha accompagnato anche in questa edizione, la quarta consecutiva di Amadeus, sebbene sotto altre vesti. Nella fattispecie, ha guidato Viva Rai 2! …Viva Sanremo! nei primi quattro appuntamenti. Il collegamento con “Ciuri” durante la kermesse è stato uno dei riti irrinunciabili nei giorni precedenti.

Se tutto fosse filato liscio, sarebbe intervenuto tramite un direct su Instagram. Dei piani andati in fumo per presunte difficoltà tecniche. Amadeus l’ha fatta partire mandando l’invito a Fiorello, che non è mai giunto a destinazione. “Ciuri”, disperato, ha chiesto dove fosse.

Il padrone di casa allora ha chiesto supporto a Chiara Ferragni, chiedendole se avesse sbagliato qualcosa. E la moglie di Fedez ha confermato che era tutto ok. Qualunque sia stata la ragione, il siparietto è riuscito a intrattenere il web, scompisciatosi dalle risate: l’alunno ha bisogno di ripetizioni!

Intanto, il presentatore ravennate ha raggiunto quota 1.600.000 follower, come annunciato con enfasi sul palcoscenico del teatro Ariston. Un traguardo accolto con “gelosia” da Gianni Morandi: teme di essere superato!