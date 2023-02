Chiara Ferragni e Fedez, crisi confermata: “Lui cerca ospitalità dagli amici”

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Chiara Ferragni e Fedez starebbero attraversando una brutta crisi sentimentale. A dimostrare tale ipotesi è stato un indizio emerso in rete nel corso delle ultime ore. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez si fa sempre più complicato. Dopo il bacio scattato sul palco del Teatro Ariston tra il rapper milanese e Rosa Chemical nel corso della serata finale del Festival Di Sanremo, i Ferragez sarebbero più distanti che mai. Infatti, la coppia si è ritrovata coinvolta in uno scandalo mediatico che vede il loro matrimonio andare in frantumi.

Da sabato 11 febbraio 2023, i due non appaiono più insieme sui social. Tuttavia, mentre le loro vite professionali vanno avanti in maniera regolare, sul web emergono ulteriori retroscena che potrebbero essere la conferma della crisi. L’ultimo scoop è stata divulgato da “Vanity Fair”.

Stando a quanto sostiene la rivista in questione, Fedez non dormirebbe più nel letto matrimoniale insieme a sua moglie ma sul divano. Non è tutto. Di recente sembra che il rapper milanese abbia cercato ospitalità dal alcuni suoi amici nel tentativo di far placare la rabbia dell’imprenditrice digitale. In ogni modo, pare che nessuno dei suoi affetti abbia accolto la sua richiesta per evitare di essere coinvolti nello scandalo mediatico più potente del momento.

Nel frattempo, mentre lei è impegnata ad assistere alle sfilate della Milan Fashion Week e lui con il suo nuovo podcast “Wolf”, la coppia rimane in silenzio sui social. Infatti, ancora non è giunto nessun commento da parte dei diretti interessati sulle numerose indiscrezioni che riguardano la loro vita privata. Chiara Ferragni e Fedez si separeranno davvero? Non ci resta che scoprirlo!