Chiara Ferragni e Fedez, un retroscena conferma la crisi: ecco di che cosa si tratta

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, dopo la fine della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero entrati in crisi. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è emerso un inedito retroscena che potrebbe confermare i numerosi rumors sulla loro vita privata. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Ormai è da giorni che sul web non si fa altro che parlare della presunta crisi sentimentale tra Chiara Ferragni e Fedez. La lite furiosa tra la coppia sarebbe scoppiata per via del bacio scattato tra il rapper milanese e Rosa Chemical nel corso della serata finale del Festival Di Sanremo. Tuttavia, la realtà sembra un’altra.

Infatti, a differenza di quanto molti possono pensare, la crisi sarebbe scaturita non dal bacio tra Rosa Chemical e Fedez ma dall’eccessivo protagonismo di quest’ultimo sul palco del Teatro Ariston. In ogni modo, mentre l’influencer e il rapper milanese rimangono in silenzio sui social, alcune fonti vicine alla coppia hanno svelato un inedito retroscena che potrebbe confermare le numerose indiscrezioni.

Fedez dorme da giorni sul divano: questo è quanto alcune persone vicine alla coppia hanno rivelato a “Vanity Fair”. Non è tutto. L’influencer e il cantante continuano a vivere nella loro casa a City Life nella città di Milano ma dormirebbero in letti separati. Dunque, la notizia diffusa dalla celebre rivista sarebbe la prima conferma delle difficoltà che la coppia starebbe attraversando.

Chiara Ferragni e Fedez: il silenzio sui social

D’altronde, che i due abbiano problemi è ormai evidente. Lo possiamo dedurre dal silenzio di Fedez sui social o dalle immagini che Chiara pubblica nelle sue Instagram Stories in cui non c’è traccia di suo marito. Inoltre, in occasione di un’intervista, era stato proprio il rapper milanese a dichiarare che quando litigano non appaiono insieme sui social.