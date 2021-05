Chiara Ferragni e il marito Fedez stanno costruendo la propria vita tassello per tassello. I due hanno deciso di acquistare un appartamento insieme, dopo la nascita di Vittoria, la loro seconda bambina i progetti si fanno sempre più concreti.

Contrariamente a quanto pensavano i fan, la casa in cui vivono ora a Milano, a CityLife è in affitto e per i due è arrivato il momento di fare il grande passo e di allargare anche le mura domestiche.

Seppur molto bella, la casa a CityLife non è pensata probabilmente per la cameretta di Vittoria. I due hanno acquisito l’appartamento ancora in costruzione e non sarà pronto prima della fine dl 2022.

A spiegare il progetto è stata proprio l’influencer milanese. Aveva preannunciato che sarebbe arrivata un’altra bella notizia, ma i fan non capivano. Ora, con delle storie in cui è visibilmente emozionata spiega:

Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme familiare qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro.

Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi nell’estate del 2022, c’è tempo per organizzare tutto al meglio.

Al momento, invece, nessuna parola da parte di Fedez che in questo periodo è bombardato dalla stampa ma anche dagli haters che dopo la performance sul palco del Primo Maggio non gli lasciano respiro.