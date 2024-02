Chiara Ferragni e Fedez, in caso di divorzio chi mantiene chi? Tutte le ipotesi

Se dovessero arrivare alla separazione definitiva, Chiara Ferragni e Fedez dopo il divorzio come rimarrebbero d'accordo? Chi dovrebbe mantenere chi?

Ormai sembra che nulla possa più tornare come prima. Secondo le indiscrezioni lui è già andato via di casa da qualche giorno. Mentre lei continua a postare post e stories da “donna libera”, che si riappropria della sua vita. Tutti si fanno tante domande e si chiedono, ad esempio, cosa succederà tra Chiara Ferragni e Fedez in caso di divorzio. Cosa prevede la separazione? Uno dei due deve mantenere l’altro?

La coppia ancora non è uscita allo scoperto, anche se ormai è chiaro che non vivano più insieme. Fonti vicine all’imprenditrice, attualmente nei guai per il caso Balocco, dicono che Fedez ha lasciato la nuova casa di lusso di Milano dove viveva con la moglie e i due figli.

Secondo quanto riportato, Chiara Ferragni “non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria. È un periodo obiettivamente difficile“. Oltre all’abbandono del marito, deve anche fare i conti con l’inchiesta giudiziaria.

Se la separazione dovesse essere confermata e i Ferragnez arrivassero al divorzio, cosa succederebbe? Il loro patrimonio subirebbe delle modifiche? Uno dei due avrebbe diritto al mantenimento dell’altro?

Non è facile rispondere, ma si possono fare delle ipotesi. Sicuramente ai figli spetterebbe il mantenimento da parte di chi lascia la casa (in questo caso Fedez). Per il coniuge, invece, di solito il mantenimento spetta se l’ex ha una situazione economica più svantaggiata, per garantire lo stesso tenore di vita di quando si stava insieme.

Chiara Ferragni e Fedez, si arriverà al divorzio?

A stabilire cosa potrebbe succedere dopo il divorzio sono solo i giudici. Di sicuro entrambi vivono in condizioni agiate e nessuno dei due ha bisogno di essere mantenuto. Chi è stato lasciato, però, potrebbe richiedere l’eventuale addebito, che farebbe perdere a chi ha lasciato il tetto coniugale il diritto al mantenimento.

Fedez e Chiara Ferragni in vacanza

Non conoscendo la situazione patrimoniale della coppia è difficile sapere con precisione cosa potrebbe succedere. I Ferragnez potrebbero anche arrivare a un accordo consensuale, per evitare di darsi battaglia in tribunale.