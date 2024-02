Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: non c’è più speranza, cosa ha fatto lui

Sembrerebbe che la storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni abbia raggiunto una svolta irreversibile, come riportato da alcune fonti vicine alla coppia. Pare che il rapper abbia fatto le valigie e lasciato la loro residenza milanese durante lo scorso fine settimana, non facendo ritorno da allora.

La tensione tra i due si era già fatta sentire durante il Festival di Sanremo 2023, quando il rapper era finito sotto i riflettori per il bacio dato a Rosa Chemical, gesto che aveva suscitato scalpore soprattutto perché avvenuto in un contesto in cui l’attenzione avrebbe dovuto essere tutta per sua moglie, co-conduttrice del Festival della Musica Italiana. Questo episodio aveva quindi già creato una crepa nel loro matrimonio. Ma, questo breve periodo di crisi sembrava essere superato.

A fine anno, tuttavia, si è abbattuta una vera e propria bufera sul caso del Pandoro Balocco, che ha visto Chiara Ferragni nel mirino di numerosi haters e non solo. Inoltre, la situazione è stata ulteriormente complicata dalla multa subita dalla Ferragni a causa di questa vicenda controversa. Riguardo tale episodio, la Ferragni si aspettava supporto da parte di suo marito, che invece non c’è stato.

Al contrario, sembra che Fedez abbia mostrato un atteggiamento meno generoso, arrivando a rimproverare la moglie per l’effetto negativo che i suoi problemi legali stavano avendo sugli affari di famiglia. Successivamente, si dice che abbia fatto un viaggio a Miami con la sua assistente e, al suo ritorno, abbia definitivamente lasciato la casa coniugale.

Questa mossa ha aggiunto ulteriori combustibile alle speculazioni sulla crisi tra la coppia. A confermare tali supposizioni, Chiara Ferragni ha recentemente modificato la sua immagine del profilo, scegliendo una foto in cui il marito non è presente. Inoltre ha condiviso un’altra foto intrigante su Instagram: la sua mano senza l’anello nuziale. Questo gesto ha ulteriormente alimentato i dibattiti e le ipotesi sulla situazione attuale della sua relazione con Fedez.