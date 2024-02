Chiara Ferragni e Fedez, la rivelazione choc dietro la cena di San Valentino: cosa è emerso nelle ultime ore

Il giornalista e direttore del settimanale “Nuovo”, Riccardo Signoretti, svela retroscena sulla presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, suggerendo che la situazione non sia peggiorata improvvisamente. Secondo Signoretti, da tempo si mormorava che Fedez dormisse nella camera degli ospiti e che la coppia vivesse da separati in casa.

La tensione, già palpabile, sarebbe aumentata dopo una cena organizzata per San Valentino dal noto chef Carlo Cracco a Milano. La presenza di petali di rosa e una tavola imbandita, come mostrato nelle stories di Fedez, contrastava con l’immagine di armonia coniugale. Signoretti indica che potrebbe esserci stato un accordo in anticipo con il ristorante per la cena. Infatti, pare che nel post-cena ci sia stata una discussione abbastanza animata. La situazione sembra essere confusa, con molte voci e congetture in giro.

Inoltre, il giornalista rivela altre voci sul conto dei Ferragnez, suggerendo che Fedez potrebbe già essere alla ricerca di una nuova dimora. Il giornalista afferma:

Sembra che lui sia proprio da un’altra parte. Ho letto anche che stia già cercando casa e che abbia un budget di 17 mila euro al mese per l’affitto.

Tuttavia, non si tratta solo di una questione di dimora, ma potrebbe anche riguardare il futuro professionale di Fedez. Secondo un’amica di Signoretti, Fedez pare abbia interesse a sviluppare una carriera musicale negli Stati Uniti. L’intenzione sarebbe quella di trasferirsi o recarsi più spesso in Florida, dove avrebbe già contatti importanti nel settore musicale.

Si tratterebbe di un manager importantissimo di un’azienda automobilistica, sposato con una cantante che gli avrebbe offerto appoggio per ricominciare o approfondire la carriera musicale in Florida. La possibilità di una nuova vita professionale e personale negli Stati Uniti potrebbe portare Fedez ad esplorare nuove opportunità. Fedez è pronto ad aprire la porta verso un nuovo capitolo della sua vita, sia a livello personale che professionale.