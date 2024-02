Fedez, spunta il nome della sua ex: chi è Giulia Valentina e perché in questi giorni si parla di lei

Dopo la rottura con Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di tornare a vivere, forse momentaneamente nel vecchio appartamento dove anni fa viveva con la donna con cui aveva una relazione diversi anni fa. Una scelta senza dubbio di pancia, istintiva, dettata da una necessità di spostarsi dal tetto coniugale in fretta e furia, sembrerebbe. Ma chi era l‘ex compagna di Fedez con cui il rapper condivideva l’attuale alloggio?

Giulia Valentina è un’influencer e fashion blogger che attualmente è al centro dell’attenzione poiché, secondo quanto riporta la rivista ‘Chi’, sembra che Fedez sia tornato nella residenza che condivideva con lei diversi anni fa.

Con oltre 956 mila follower su Instagram, Giulia Valentina, nata nel 1990, ha oggi 33 anni, da compiere ancora i 34. Originaria del Piemonte, è cresciuta in una famiglia di imprenditori. Durante l’adolescenza, ha deciso di trasferirsi a Parigi per approfondire gli studi sulla lingua. Successivamente, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio.

La sua notorietà è in gran parte attribuita al suo coinvolgimento in un videoclip di Fedez, con cui ha avuto anche una relazione sentimentale. Oltre a essere una firma di ‘Grazia’, ricopre il ruolo di conduttrice nel format “Fan Caraoke” ed è anche diventata il volto italiano dell’Eurovision Song.

Giulia Valentina ha avuto una relazione con Fedez per un periodo di tre anni, dal 2013 al 2016. Il loro primo incontro ha avuto luogo a Milano, nei pressi della discoteca “The Club”. Inizialmente, Giulia mostrava una certa titubanza a causa della fama del cantante e ha sempre dichiarato di aver mantenuto per un certo tempo sentimenti di ansia e gelosia.

I due hanno deciso di condividere lo stesso loft nel Capoluogo lombardo, ma successivamente hanno chiuso la loro relazione. Sembra che sia stato il rapper a prendersi una “pausa”. Una pausa che però si è trasformata in una vera e propria conclusione del rapporto, dato che poi Fedez ha instaurato una relazione con Chiara Ferragni.

Il nuovo partner della donna è piuttosto riservato, ma si sa che sono legati da sette anni. L’influencer ha scelto di mantenere una separazione tra la sua vita professionale e quella sentimentale e ha recentemente fatto il suo ritorno sui social. Una curiosità che si è riuscita a sapere su di lui riguarda i suoi piccoli amici a quattro zampe. Mostra un grande amore per gli animali e ha due adorabili chihuahua di nome Chew e Guè.