Chiara Ferragni e Tommaso Trussardi, ora parla lo staff dell’imprenditrice: tutta la verità sul loro rapporto

Lo staff di Chiara Ferragni scende in campo per difenderla, tra lei e Tommaso Trussardi non c'è nulla

Il caso Ferragnez continua ad essere uno degli argomenti più in voga di questi giorni. La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha scosso l’Italia intera. L’imprenditrice digitale per giorni si è chiusa nel silenzio e da ieri è tornata su i social, rilasciando anche la sua versione dei fatti. Intanto Fedez ha trovato una nuova sistemazione, dopo aver lasciato il tetto coniugale a metà febbraio. Nelle ultime ore un nuovo gossip ha rapidamente fatto il giro del web. Sembra infatti che ci sia una persona nella vita di Chiara Ferragni, ed è emerso il nome di Tommaso Trussardi. Nelle ultime ore lo staff dell’influencer ha rotto il silenzio in merito al gossip che riguarda l’imprenditrice: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si trova al centro della bufera mediatica. I recenti problemi a livello legale avrebbero portato la coppia alla separazione. I problemi dei Ferragnez sarebbero iniziati almeno un anno fa, dopo il Festival di Sanremo 2023. Da quel momento, ci sarebbero stati momenti di riavvicinamento che però non hanno risolto una situazione ormai drammatica. Dopo le accuse di truffa aggravata verso la Ferragni, Fedez avrebbe preso le distanze sia da lei come imprenditrice che come moglie.

A metà febbraio il rapper milanese ha abbandonato il tetto coniugale e oggi la storia d’amore sembra ormai finita. In queste ultime ore però sarebbe emersa una possibile relazione di Chiara Ferragni con Tommaso Trussardi, erede dell’impero di moda. Però, lo staff dell’imprenditrice ha smentito velocemente queste voci dicendo:

“Chiara Ferragni e Tommaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa.”

Il nome di Trussardi era emerso dopo una puntata di Pomeriggio 5, dopo che uno degli opinionisti del programma aveva portato alla luce diversi indizi per una possibile relazione. Ma, a quanto pare, la relazione tra Chiara Ferragni e Tommaso Trussardi, sarebbe solo frutto di voci di corridoio e gossip.