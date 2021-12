Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid. La coppia sta raccontando, come di consueto, cosa sta accadendo in casa Ferragnez, dopo aver scoperto di aver contratto il virus. Sintomi lievi, anche perché la coppia è vaccinata. Preoccupazione, però, per i piccoli di casa: come stanno Leone e Vittoria? Ecco cosa hanno detto i genitori.

Chiara Ferragni e Fedez a pochi giorni dalla festa di Capodanno hanno scoperto la positività al coronavirus. La coppia si trova in quarantena in casa ed entrambi i genitori usano la mascherina Ffp2 per proteggere i figli.

Leone e Vittoria, infatti, sarebbero ancora negativi al coronavirus e le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni. Mamma e papà famosi si preoccupano più per loro che per le loro condizioni di salute, che non destano allarme.

Io e la Ferri siamo positivi, che gioia. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi. Dobbiamo indossare le mascherine in casa, tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così

Queste le parole di Fedez nel confermare la positività dei Ferragnez al nuovo coronavirus.

I bambini ogni tanto continuano ad avere la febbre e hanno tantissima tosse. Ma continuano ad essere negativi, un mistero. Speriamo si riprendano presto perché non poterli curare, non poterli abbracciare è un incubo.

Queste le parole di mamma Chiara preoccupata per la loro salute. Speriamo che presto possano guarire. Intanto i follower continuano a dare sostegno alla coppia in un momento davvero difficile per tutta la famiglia.