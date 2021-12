Chiara Ferragni e Fedez questa mattina hanno annunciato di essere positivi al Covid-19. I Ferragnez sono chiusi in casa da giorni per sicurezza, ma purtroppo non è bastato. A rompere il silenzio è stato per prima il cantante.

Fedez ha infatti annunciato, insieme a sua moglie, con indosso delle mascherine ffp2 di essere in quarantena: “Ciao a tutti, come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi.”

L’imprenditrice digitale ha poi rassicurato tutti sulle condizioni di salute del piccolo Leo e di Vittoria: i bimbi sono negativi, almeno per il momento e stanno in ottima salute:

Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare di cui il risultato è arrivato adesso, io e Fede siamo positivi e i bambini, non si sa come, per il momento sono negativi.

Motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire, fortunatamente noi siamo asintomatici e stiamo tutti bene.

Federico Lucia ha rivolto un appello ai fan. “La nostra priorità desso è che i bambini stiano bene e per adesso fortunatamente così. so che molti di voi sono nella nostra stessa situazione possiamo farci compagnia a vicenda.”

Fedez ha poi aggiunto che non ha idea di come si sia preso il virus, sia lui che Chiara infatti sono in casa da diversi giorni proprio perché hanno deciso di annullare le vacanze a causa di una brutta tosse della piccola Vittoria.

Insomma, questa è l’ennesima dimostrazione che il virus è davvero pericoloso e può colpire tutti. Rimane fondamentale, dunque, rispettare tutte le misure e le regole di sicurezza soprattutto in un periodo così delicato come quello delle vacanze Natalizie.