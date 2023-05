The Ferragnez, svelato il costo della serie: la cifra è da capogiro

Ecco quanto è stato speso per realizzare la serie su Chiara Ferragni e Fedez

Qualche giorno fa Amazon Prime Video ha lanciato la seconda stagione di The Ferragnez, la serie che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez e dei piccoli Leone e Vittoria. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcuni retroscena riguardo la cifra spesa per realizzare lo show dell’imprenditrice digitale e di suo marito. Tenetevi forte perché le cifre sono davvero da capogiro.

Il Ministero della Cultura ha reso pubblica il costo che è stato utilizzato per realizzare The Ferragnez, la serie firmata Amazon Prime Video che racconta la vita famigliare di Chiara Ferragni e Fedez. Se vi siete chiesti quanto è stato speso per realizzare lo show dell’imprenditrice digitale e di suo marito, oggi la vostra curiosità verrà soddisfatta.

Stando a quanto condiviso dal Ministero della Cultura la cifra spesa per girare la prima stagione di The Ferragnez è pari a 5.695.287,00 euro. Per realizzare ogni episodio sono serviti circa 710.000 euro, che corrisponde a circa 14.238 euro al minuto.

The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez rivelano se la serie ha rafforzato il loro rapporto

In occasione della premier della seconda stagione di The Ferragnez, Chiara Ferragni ha rivelato se lo show sulla loro vita famigliare ha in qualche modo rafforzato il loro rapporto. Queste sono state le parole dell’imprenditrice digitale a riguardo:

Per me l’ha rafforzato, come tutte le cose difficili da gestire. Tutto l’anno scorso è stato un periodo pieno di emozioni positive, negative, che ci ha fortificato, ci ha messo alla prova. Siamo contenti di essere qua e speriamo di essere sempre più forti insieme.

In seguito alle parole di Chiara Ferragni è intervenuto Fedez che si è espresso con queste parole: