Chiara Ferragni e Fedez, tutti i momenti di rottura e crisi: le tappe della loro storia

La separazione dei Ferragnez non è un fulmine a cielo sereno. Sono stati tanti i momenti di rottura e di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Discussioni, liti anche in diretta, momenti di imbarazzo, inciampi e passi falsi: tanti piccoli dettagli che ci hanno fatto sempre credere che l’allontanamento fosse dietro l’angolo. E così è stato, viste le indiscrezioni delle ultime ore.

Sicuramente la partecipazione a Sanremo 2023 di Chiara Ferragni è stata un momento delicato per la coppia. In particolare nell’ultima serata, quando Fedez era ospite all’Ariston in prima fila. Il bacio di Rosa Chemical, in gara con Made in Italy, non è stato gradito dall’imprenditrice (e dalla dirigenza RAI).

Davanti alle telecamere Chiara fa una smorfia, mentre dietro le quinte lei si sfoga, ricordandogli il patto: “E meno male che non dovevi fare niente“. Nel camerino si riferirà poi al marito come allo zio imbarazzante che non si può portare da nessuna parte, perché fa solo danni e mette tutti a disagio.

Del fattaccio hanno parlato anche nella docuserie di Prime Video The Ferragnez, dedicata proprio agli eventi di Sanremo 2023. “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante”.

L’imprenditrice era arrabbiata, triste, delusa ed è stato per lei difficile tornare sul palco accanto ad Amadeus con il sorriso. Mentre lui confessa: “È stato un gran casino, non ero in bolla, ero fuori di me, non ero lucido. Ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera“.

I momenti di rottura tra Chiara Ferragni e Fedez sono stati anche altri

Ma il bacio con Rosa Chemical è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A novembre 2021, come non ricordare la lite perché lui aveva fatto un rutto in diretta su Twitch. Oppure ad aprile 2020 Fedez confessò di essere ubriaco durante una diretta notturna su Instagram.

E ancora, una sera lui tornò a casa brillo e lanci un gioco di Leone contro Chiara, facendola infuriare. Mentre a una sfilata di Fendi lei lo riprese per uno sguardo di troppo su Gigi Hadid. Senza dimenticare il litigio sulla barca di Della Valla a settembre 2021, quando erano ad Amalfi. Insomma, quando è troppo è troppo!