Chiara Ferragni, è già Natale in casa dell’imprenditrice digitale: ecco il costo da capogiro degli addobbi

Senza ombra di dubbio l’albero di Natale di Chiara Ferragni non è passato inosservato agli occhi dei suoi milioni di followers. Tuttavia, nelle decorazioni che l’imprenditrice digitale ha scelto per la sua casa ce ne sono alcune che hanno catturato l’attenzione di tutti.

Si tratta delle luci multicolor molto particolari. Queste, infatti, possono cambiare colori tramite un’applicazione installata sul cellulare. Da qui, dunque, le luci possono passare da un colore multicolor ad uno neutro, e possono anche dare vita ad effetti sonori differenti.

Le luci di Natale in questione portano la firma di Twinkly, un’azienda di tecnologia italiana e si distinguono proprio per il fatto che possono cambiare colore e andamento semplicemente scaricando un’applicazione sul cellulare. Ma sapete quanto costano? Tenetevi forte perché il loro prezzo è davvero da capogiro.

Sbirciano sul sito della nota azienda è possibile scoprire che queste luci intelligenti hanno un costo variabile che va dai 74 euro per le strisce costituite da 100 LED ai 499 euro per le luci che servono per ricoprire l’intero albero di Natale. Insomma, un prezzo sicuramente elevato che non è di certo alla portata di tutti.