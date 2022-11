Chiara Ferragni: sul web è polemica per il video di Tik Tok con il figlio Leone

Sebbene sia una delle influencer più amate al mondo, ancora una volta Chiara Ferragni è finita nel mirino delle polemiche sul web a causa di un video di Tik Tok con suo figlio Leone. L’imprenditrice digitale è stata accusata ancora una volta di strumentalizzare i suoi figli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Quello che doveva essere solo un episodio che avrebbe dovuto divertire tutti i suoi fan, in realtà si è trasformato in una nuova polemica. Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni si è resa protagonista di un trend che sta popolando su Tik Tok coinvolgendo anche suo figlio Leone.

Il trend in questione prevede che i genitori richiedano ai loro figli di riprenderli durante un balletto con i loro telefoni. In realtà l’obbiettivo della fotocamera è puntato sui bambini per catturare la loro reazione. Quest’ultima, nella maggior parte dei casi dovrebbe essere entusiasmante e divertente. Tuttavia, questo non è stato il caso di Leone Lucia Ferragni il quale è apparsa palesemente infastidito e irritato a tal punto da pronunciare:

Basta!

Tuttavia, questo non è la prima volta che la celebre influencer riceve accuse per aver esposto in modo inappropriato ed eccessivo i suoi figli nel mondo dei social. Infatti, qualche settimana fa un altro episodio non meno importante aveva suscitato l’indignazione generale.

In quell’occasione, durante una cena di famiglia, Leone era stato costretto dalla sua tata a fare un ultimo sorriso per posare dinanzi alla telecamera del cellulare e poi poter tornare a giocare. Alla luce di questi episodi, molte persone sostengono che i figli di Chiara Ferragni e Fedez sembrano apparire insofferenti davanti all’eccessiva esposizione ai social di cui sarebbero responsabili i loro genitori.