Chiara Ferragni, è giallo: “Negli scorsi giorni Fedez è venuto con…”

La testimonianza dei vicini fa temere che sia arrivata la fine, ma la Blonde Salad non si perde d'animo

Le parole di Chiara Ferragni a Pomeriggio 5 tolgono ogni dubbio: il momento da lei attraversato con Fedez è delicato. Sul web sta spopolando la notizia della presunta rottura, ma entrambi mantengono il riserbo sulla sfera privata. Preferiscono evitare di sbilanciarsi, forse anche per proteggere i loro due splendidi figli, Leone e Vittoria.

Il 2024 ha già riservato diversi momenti delicati all’influencer di origini cremonesi, e si aggrappa a un simbolo di speranza: il corno rosso portafortuna regalatole dalla conduttrice Myrta Merlino. Un gesto semplice e, al tempo stesso, significativo, rappresentante la voglia di lasciarsi il peggio alle spalle e di attirare energie positive.

Chiara Ferragni e Fedez hanno gettato la spugna?

Malgrado le preoccupazioni, Chiara Ferragni continua a pensare positivo. “Speriamo porti fortuna”, dice all’inviato con un sorriso, ringraziando Merlino per il gradito dono. Sostenuta a gran voce dai follower, rimastele accanto pure dopo il Pandoro-gate, la Blonde Salad guarda al domani desiderosa di dimostrare la propria innocenza, mentre l’inviato Michael Dessi ha sganciato un retroscena:

“I vicini mi hanno raccontato che domenica Fedez quando è andato via è rimasto due ore fuori al giardino che si è sfogato a telefono. Negli giorni scorsi Fedez è venuto con un furgone dei traslochi”

Le disavventure giudiziarie avrebbero avuto un ruolo fondamentale nella vociferata crisi con Fedez. Le prime crepe si erano viste nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, quando davanti alla fashion blogger Rosa Chemical baciò il rapper in bocca, mentre performava sul palco. Inoltre, avrebbero inciso i dissapori tra il cantante e il manager di lei, Fabio Maria Damato. Sebbene la collaborazione andasse avanti da anni, il cantante non lo avrebbe mai preso in simpatia.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la furiosa litigata a una cena dal rinomato chef Carlo Cracco, il giorno di San Valentino. Lasciato il nido d’amore, Fedez vivrebbe ora in un appartamento da solo. E la sua assenza dalla festa di compleanno organizzata per il compleanno del primogenito Leone non è passata inosservata.