Chiara Ferragni e la sorella minore Valentina hanno litigato? Il gossip

I panni sporchi si lavano in famiglia, ma non se la famiglia in questione è quella di Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale sembra abbia qualche screzio in corso con la sorella minore Valentina, ma sarà davvero così?

Le due sono storicamente molto legate, anzi, le tre. Anche Francesca Ferragni è molto vicina alle sorelle seppur abbia deciso di intraprendere un altro mestiere con le due sorelle minori va molto d’accordo e sono ritratte spesse insieme.

Ora gli screzi sembrano arrivare dalla famosa linea di gioielli lanciati proprio da Valentina Ferragni. Gli orecchini a forma di V hanno fatto storcere il naso a molte amiche della moglie di Fedez che hanno accusato la ragazza di averle copiate.

Tra queste, il nome che più salta all’occhio è quello di Chiara Capitani una grande amica della famiglia Ferragni. Perdonata questa diatriba sul plagio ora sembra che gli animi si siano infuocati tra Chiara Ferragni e Valentina.

A spiegarlo è propri Santo Pirrotta che ad Ogni Mattina ha fatto sapere che le cose siano andate storte quando l’imprenditrice digitale ha diffuso in famiglia la notizia del lancio di una collezione di gioielli.

Pare ci siano fulmini e saette a casa Ferragni, ma non tra i Ferragnez. Chiara ha sempre sostenuto sua sorella Valentina, che recentemente ha lanciato una linea di gioielli. Tuttavia questa linea ha fatto storcere il naso ad alcune amiche di Chiara, che dicono di essere state copiate da Valentina, tant’è che lei le ha allontanate dalle sue amicizie più intime. Ma la notizia deve ancora arrivare. Dovete sapere che Chiara ha manifestato in famiglia la voglia di creare anche lei una linea di gioielli, e Valentina non l’ha presa bene. Pare ci sia stata una discussione abbastanza accesa.

Dove sarà la verità? Effettivamente, le due è un po’ che non passano del tempo insieme. I social chiariranno ogni dubbio?