Aveva confessato lei stesso di aver scoperto di aver problemi di salute, ora Valentina Ferragni decide di mostrare sui social gli effetti della malattia. Si chiama insulino-resistenza e tra i tanti problemi che la patologia può dare c’è anche l’acne.

Anche questa volta, la sorella minore delle Ferragni ha lanciato un messaggio di body-positivity sul suo profilo Instagram. La ragazza ha scattato una foto al suo volto in cui si evincono i segni dell’acne.

Dopo aver smesso la pillola, gli effetti sono ritornati. Per il momento è felice dei suoi progressi e, grazie all’alimentazione, la sua pelle tende a migliorare. Tuttavia, qualche piccolo difetto ogni tanto emerge:

Ho smesso la pillola da circa un mesetto per rifare le analisi del sangue e vedere come sono messi i miei ormoni (visto che ho problemi ormonali devo capire come sono messi ora) e mi sto riempiendo di brufoli sul mento (anche dall’altra parte del viso). So che i brufoli sono causati dagli ormoni e probabilmente è complice anche la mascherina che non fa respirare la pelle.

Valentina Ferragni è però serena, sia per il suo corpo, sia per i segni dell’acne, la ragazza ha sempre avuto un ottimo rapporto con il suo fisico e non ha mai peso a chi le diceva di essere ingrassata.

Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti nel mio corpo e la mia problematica, l’insulino-resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi, anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro.

Lei, come d’altronde Aurora Ramazzotti, ha sempre cercato di lanciare un messaggio positivo verso le giorni ragazze.