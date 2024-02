Chiara Ferragni dopo la dolorosa separazione torna la speranza con una foto sui social: cosa sta succedendo

Fedez è andato via di casa da pochi giorni e poche ore fa vengono consegnati dei fiori a Chiara Ferragni, forse come pegno d'amore

Quando si affronta una separazione, in molti casi si soffre, ed ognuno di noi, trova conforto in modo differente. Senza dubbio, avere delle persone vicino che, anche con semplici gesti, provano a farci sentire meglio, aiuta molto. E proprio questo sta accadendo a casa Ferragni, dove arrivano dei fiori dopo la separazione con Fedez, ma chi ha mandato questo mazzo di fiori sembra un mistero.

Chiara Ferragni

In questi ultimi giorni, la notizia che corre più velocemente di tutte le altre tra i giornali, la radio e i diversi siti web, è senza ombra di dubbio, la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più amata del web, si è ufficialmente divisa. Fedez ha lasciato la casa di famiglia già da metà febbraio, ed ora, ha trovato un’altra sistemazione sempre a CityLife. Mentre, Chiara Ferragni, ha trascorso molti giorni chiusa in casa. Ma da ieri l’imprenditrice digitale, ha ripreso ad uscire, prima con i figli al lunapark ed oggi, con un amico.

L’influencer è anche tronata ad essere attiva su i social, pubblicando storie e post, per aggiornare i suoi fan. Proprio in una di queste storie, spunta un dettaglio davvero interessanti. Un mazzo di fiori, consegnato a casa Ferragni. La foto non è accompagnata da nessun tag o frase, e questo ha incuriosito molto i fan. In molti si sono chiesti perché Chiara Ferragni non abbia reso noto chi le ha portato i fiori. Potrebbero essere un dono di una persona cara che, nel momento del bisogno, ha pensato di rallegrare la giornata della giovane con un dono.

Fiori consegnati a casa Ferragni

Ma, viste le indiscrezioni delle ultime ore, il mazzo di fiori potrebbe essere un pegno d’amore di uno spasimante. Ad aumentare questi dubbi, l’uscita di ieri al lunapark con i bambini, ma non da soli. Infatti Leone era mano nella mano con un’altra bambina. La notizia di una presunta relazione con un noto personaggio della moda, che ha anche due figlie coetanee di Leone, potrebbe spiegare anche la presenza di questo mazzo di fiori in casa Ferragni.