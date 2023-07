Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato una casa sul Lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez hanno coronato un loro sogno: comprarsi una casa sul Lago di Como. A darne conferma è stata la stessa influencer che come di consueto ha informato i suoi fan di questa novità.

Chiara ha pubblicato in anteprima su Instagram diversi scatti della nuova villa per le vacanze della coppia, esattamente sul lago, meta anche di personaggi famosi come ad esempio George Clooney.

Fonte: Instagram

I Ferragnez hanno acquistato e ristrutturato poi la casa a loro piacimento. Ora che il lavoro è terminato, ecco il risultato dai social di Chiara. Partiamo dal costo, circa 5 milioni di euro.

Come si vede dalle foto la villa ha all’esterno una piscina a strapiombo sul lago e una serie di lettini dove prendere il sole e rilassarsi. Gli interni sono eleganti e curati nei minimi dettagli. Si vede un salotto sui toni del beige con vista lago da ogni finestra, camere da letto perfettamente in tema con lo stile di arredamento della villa. Dovrebbe esserci anche una zona benessere che però Chiara ha deciso di non mostrare al momento su Instagram.

Ciò che ha mostrato è una camera da letto con letti singoli con alle spalle una carta da parati davvero bellissima. Forse la cosa è stata voluta ma sta di fatto che numerosi utenti si sono chiesti come mai i letti sono singoli sospettando quindi una crisi di coppia. In realtà questa è solo una delle tante camere da letto che la villa possiede e che ospiteranno i numerosi ospiti della coppia. Sicuramente ci sarà una camera matrimoniale per loro e un’altra per i suoi due figli.

C’è anche chi ha criticato la coppia per questa ennesima spesa folle. Non resta che attendere quando verrà inaugurata la villa dei Ferragnez sul lago di Como.