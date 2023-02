Chiara Ferragni e Fedez, sotto casa è apparso uno strano messaggio

Dopo il Festival di Sanremo si alimentano le voci di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Il tutto è accaduto dopo il bacio sul palco tra il rapper e Rosa Chemical. Il gesto a quanto pare non è piaciuto a Chiara che avrebbe mostrato tutto il suo disappunto nei confronti del marito.

Fatto sta che l’influencer imprenditrice è tornata sui social con un post di ringraziamento per la splendida esperienza senza mai menzionare il marito Fedez.

Fonte: web

“Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me a questo progetto e tutti quelli che mi hanno supportata, applaudita e capito il messaggio dietro ad ognuno di questi abiti. Era importante per me non vestirmi solo di abiti belli ma anche di un messaggio sociale universale per riportare l’attenzione sui diritti delle donne, su quelli del loro corpo e sul come il disporre del corpo femminile dalle stesse donne sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile” – ha scritto.

Inoltre la Ferragni sta apparendo a Milano insieme ai suoi figli e gli amici, ma non c’è traccia del cantante che è praticamente uscito dai radar. I fan dei Ferragnez iniziano a preoccuparsi di questa assenza.

A rincarare la dose poi ci ha pensato una scritta che è apparsa sotto casa della coppia a Milano. A riportare la notizia è stato il giornale Open che ha scritto come sotto casa della coppia in zona Citylife a Milano è apparsa una scritta che recita: “Pensami me**a”. Il riferimento sembrerebbe proprio alla frase che Chiara ha portato sul palco dell’Ariston su un vestito dove aveva scritto: “Pensati libera“.

Secondo le indiscrezioni però la scritta sarebbe un’opera dell’artista Riccardo Benassi, dal titolo “Daily Desiderio“. La targhetta che accompagna l’installazione sembrerebbe spiegare che in questo modo l’artista rimanda “all’infinito il completamento dell’opera” e rende “la fruizione un’esperienza completamente inedita”.

Quindi soltanto un’opera artistica in modo da richiamare il trend del momento o un chiaro e esplicito riferimento a Chiara Ferragni?