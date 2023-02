Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical confessa: “Vorrei baciare in bocca…”

Senza alcuna ombra di dubbio, Fedez è uno dei personaggi famosi più popolari e chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Dopo l’appassionante bacio scattato con Rosa Chemical al Festival di Sanremo, il rapper milanese si rende protagonista di confessione shock. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Dopo il bacio con J-Ax e Rosa Chemical nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Fedez non smette di spezzare tutti i suoi fan. Nel corso delle ultime ore, il rapper milanese si è ritrovato al centro di numerose critiche a causa dell’episodio avvenuto sul palco del Teatro Ariston a cui poi è seguita anche una bella sgridata da parte di Chiara Ferragni.

Tuttavia, al cantate non importa perché adesso vorrebbe baciare un altro uomo. A diffondere la rivelazione shock è stato lui stesso e questa volta ha puntato Stefano Coletta:

Ragazzi devo fare delle confessioni, vorrei baciare in bocca il presidente della Rai, il direttore di Rai Uno, Coletta. Sì vorrei baciare in bocca Coletta. Vorrei baciarlo ma chiedendogli prima il consenso. Per fare una cosa fatta bene dovrei dirgli ‘posso darti un bacio in bocca?

Alla luce di quanto accaduto nella finale della kermesse canora condotta da Amadeus, il direttore di Rai 1 ha voluto prendere le distanze dal gesto di Rosa Chemical. A dichiararlo è stato lo stesso Fedez:

Perché siccome si è dissociato da me, io invece vorrei associarmi a lui. Cioè lui si è dissociato dal gesto che ho fatto, io invece vorrei associarmi a lui con un bel limone

Fedez e Rosa Chemical si baciano a Sanremo 2023: la reazione di Stefano Coletta

A Stefano Coletta non è passato in osservato il bacio scattato tra il rapper milanese e il big in gara sul palco del Teatro Ariston. Essendo diventato oggetto di critiche, il direttore di Rai 1 ha dichiarato di dissociarsi dall’episodio: