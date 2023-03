Giornata speciale ieri per la coppia Fedez-Chiara Ferragni. Oltre ad esser stata la festa del papà si festeggiava anche il quinto compleanno del primogenito Leone e per l’occasione mamma e papà hanno organizzato una festa, ovviamente documentata sui social.

Per primo la coppia ha pubblicato un video con i momenti più belli in questi 5 anni da neo genitori. “Buon quinto compleanno al bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e gli ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Orgogliosa di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarò sempre al tuo fianco a fare il tifo per te. La tua mamma ti ama all’infinito” – questo il testo scritto dalla Ferragni. “5 anni di ricordi indimenticabili insieme” – ha aggiunto invece Fedez.

Fonte: web

Poi in serata è arrivato il momento della festa per Leone con tanto di torta. Tra l’altro per un momento si è sfiorata la tragedia. Tutto è successo nel momento delle candeline. La torta di Leone era posizionata su un tavolino che è stato spinto senza volerlo da Leone con il piedino. A quel punto la torta stava per scivolare per terra ma i riflessi di papà Fedez hanno evitato il peggio.

Dopo lo spavento tutto è terminato con una bella risata. Il momento di terrore è stato immortalato in alcuni scatti che sia Fedez che Chiara hanno pubblicato su Instagram. Da notare che insieme alla torta per Leone c’era anche la torta della secondogenita Vittoria che gli anni li compie il 23 marzo.

I due hanno voluto festeggiare il compleanno di entrambi lo stesso giorno e nei commenti di Instagram le persone si sono scatenate.

“Non ho capito come mai hanno festeggiato anche a Vittoria visto che il compleanno lo compie il 23 marzo” – hanno scritto. E ancora: “Volete risparmiare sulla festa?, non si festeggia in anticipo”.