Chiara Ferragni si sfoga dopo il Festival di Sanremo: le sue parole non sono passate inosservate

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’influencer più amata di sempre si è lasciata andare ad un lungo sfogo social che non è di certo passato inosservato.

Tramite la sua pagina Instagram Chiara Ferragni ha scritto alcuni pensieri riguardo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. La co-conduttrice si è lasciata andare ad una lunga riflessione che ha voluto condividere con i suoi milioni di followers. Stando alle sue parole, la moglie di Fedez ha rivelato di quanto sia stata dura per lei essere presente su uno dei palchi più importanti d’Italia.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ho bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia.

E, continuando, l’imprenditrice digitale ha aggiunto:

Sanremo, ora posso ammetterlo, è stata durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso.

Chiara Ferragni ha concluso poi il suo sfogo rivolgendo anche un pensiero alla sua famiglia e rivelando quanto sia stata dura essere la colonna portante in un periodo a dir poco complicato:

Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, trovare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere i problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per 60 le persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro.

Infine, Chiara Ferragni ha concluso il suo discorso con queste parole: