Com’era vestita Chiara Ferragni nella finale di Sanremo 2023 nel primo look? Come sempre il suo outfit ha colpito tutti quanti per lo stile incredibile scelto, per scendere la scalinata nell’ultima serata del Festival della canzone italiana. La Blonde Salad aveva già fatto parlare di sé nella serata di debutto, indossando abiti di Maria Grazia Chiuri (direttrice di Dior), con messaggi a sostegno delle donne e contro la violenza , anche psicologica.

Fonte foto da Instagram di chiaraferragni

Chiara Ferragni sembra una dea nel suo abito blu con profondo spacco e scollatura profonda, su un top color oro. Tacchi altissimi e al collo una catena con un lucchetto in tinta.

Un look che pare un po’ da dea e un po’ da personaggio dei cartoni animati, tanto che c’è chi lo ha paragonato al robot con sembianze femminili del Grande Mazinga, Venus Alfa. Una discesa sobria, con Amadeus e Gianni Morandi che la accolgono sui gradinati della grande scalinata dell’Ariston, per aiutarla a scendere

Esce così, come una dea che viene fuori dalle acque, ma con la semplicità che la distingue. In platea, in prima fila, c’è il marito Fedez, protagonista ieri notte di una diretta su Instagram che la moglie ha dovuto fermare, non salutandolo nemmeno. A quanto pare dopo il duetto con gli Articolo 31 nella serata cover ha festeggiato, era un po’ alticcio e ha rischiato di raccontare dettagli intimi che la co-conduttrice bionda ha bloccato in extremis.

Fonte foto da Instagram di chiaraferragni

Chiara Ferragni, finale di Sanremo 2023: primo look firmato Schiaparelli

Il primo look è di Schiaparelli, come ha annunciato la stessa influencer in un post sul suo profilo Instagram. Ecco cos’hanno scritto per descrivere il suo primo outfit.