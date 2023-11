Chiara Ferragni ha un’opera d’arte nella nuova casa: ecco quanto costa

Tra i dettagli extra di lusso che danno un tocco di eleganza all’arredamento nella nuova casa a Milano di Chiara Ferragni spunta un quadro antico che ha catturato all’attenzione degli utenti. Scopriamo insieme quanto costa quest’opera d’arte.

Nel corso degli ultimi giorni, Chiara Ferragni è impegnata con gli ultimi preparativi in vista del trasloco nella sua nuova casa a Milano. I Ferragnez dovrebbero trasferirsi entro la settimana prossima. Nel frattempo, l’imprenditrice digitale sta mostrando gradualmente gli arredamenti interni della nuova dimora a tutti i suoi fan attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Qualche giorno fa, l’influencer aveva pubblicato la foto del soggiorno con un immenso divano color panna e la sala cinema. Adesso, un altro dettaglio di lusso non è passato in osservato ai fan. Questa volta a mostralo è stato Fedez attraverso una storia pubblicata sul suo account social. In una parete di marmo, accanto alla sala cinema, è apparsa un’opera d’arte, collocata in una rientranza. Si tratta di un quadro di grandissimo valore, scelto dall’influencer per donare unicità allo stile della sua nuova casa.

Il quadro in questione prende il nome di “Ritratto virile in armatura” il quale è stato realizzato da un maestro inglese del XVII secolo. Attualmente, non sappiamo il periodo preciso della sua realizzazione ma, dall’abbigliamento dell’uomo ritratto, possiamo dedurre che risale all’epoca nobile della corte inglese.

Chiara Ferragni: il motivo dell’insolito acquisto

In ogni modo, una domanda sorge spontanea: quanto avrà sborsato l’imprenditrice digitale per acquistare un quadro così antico? Inutile dire che il prezzo è da capogiro. Pertanto, grazie al sito della casa d’aste di Milano “Il ponte” abbiamo potuto individuare il valore dell’opera d’arte il quale si aggira intorno ai 2500 euro.

Ma perché la moglie di Fedez ha fatto un acquisto così insolito? Certamente, non capita a tutti, ogni giorno di inserire opere d’arte all’interno della propria casa. Di solito, comprare quadri riflette una passione profonda per l’arte. Tuttavia, in questo caso potrebbero esserci altre motivazioni. Infatti, l’influencer potrebbe aver acquistato il quadro come forma di investimento, per motivi estetici o perché trova piacere l’arredare casa con oggetti di valore.