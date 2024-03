Chiara Ferragni, il dietrofront dell’imprenditrice: lo fa il giorno dopo l’intervista a Che Tempo Che Fa ma poi ci ripensa

Tutti i personaggi pubblici sono esposti al pubblico, oltre che ai fan ed alle loro opinioni. Questo comporta che da parte loro devono essere accettati sia elogi che critiche. Non sempre è obbligatorio ricevere commenti, soprattutto su i social tanto che nelle ultime settimane Chiara Ferragni aveva deciso di chiudere la sezione dei commenti nei suoi account social. Ma oggi, 4 marzo, l’imprenditrice ha deciso di riaprire i commenti. Scopriamo cosa pensano le persone.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni recentemente si è trovata al centro di molteplici scandali e gossip. Dalla questione della beneficenza con i pandori a dicembre, sino ad arrivare alla sua intervista da Fazio ieri sera. Dopo l’ospitata a Che Tempo che fa, condotto da Fabio Fazio e in onda su la Nove, Chiara Ferragni ha deciso di compiere un gesto che in molti definirebbero coraggioso. Infatti, dopo le vicende del Pandoro Gate, l’imprenditrice digitale era stata costretta a chiudere la sezione dei commenti sul suo account Instagram, vista la valanga di odio e commenti negativi che avevano invaso il profilo.

L’attività online della giovane è stata molto scarsa in questo ultimo periodo, anche se dopo la separazione con Fedez, ha iniziato a pubblicare nuovamente storie e post, ma sempre con i commenti bloccati, se non per una lista ristretta di amici. Come già anticipato, oggi Chiara ha deciso riaprire i commenti.

In molti hanno deciso di esporre il proprio pensiero sotto il post relativo all’ospitata di ieri sera. Molti commenti positivi, ma anche tanti negativi. In molti fanno pesare all’influencer le parole dette in trasmissione. Eccone alcuni:

“Quanti follower pagati che mettono cuoricini…Sempre tutto falso qui !!!”

“Non mi è sembrata una grande intervista…sempre vittimismo…non sei capace di ammettere i tuoi errori.”

“Intervista inutile e con domande concordate che sono solo a favore tuo”

Questi solo alcuni dei commenti negativi, ma tra questi, risaltano anche tanti commenti positivi. In molto incoraggiano Chiara e apprezzano la sua genuinità. Dopo tale gesto, l’imprenditrice ha cambiato idea: Chiara ha infatti negato nuovamente ai suoi followers di commentare i post da lei condivisi.