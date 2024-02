Chiara Ferragni, il look scelto per l’uscita del sabato sera con l’amico Angelo Tropea ha un prezzo choc: svelata la cifra

Dopo essere stata travolta dallo scandalo mediatico del caso “Balocco” e della possibile rottura con il marito Fedez, Chiara Ferragni si è concessa un’uscita in compagnia di Angelo Tropea. Dopo un periodo di assenza sui social, l’imprenditrice digitale sta ricominciando a mostrare la sua quotidianità sui social. Scopriamo insieme il look che ha indossato per trascorrere una serata in compagnia del suo amico architetto.

Nel corso dell’ultimo periodo, Chiara Ferragni è finita al centro di uno scandalo mediatico che ha coinvolto tutta la sua famiglia. Il caos generato dal caso “Balocco” circa un mese fa non è bastato. Infatti, qualche settimana dopo, un’altra notizia ha generato il panico nella sua vita privata: la possibile separazione con suo marito Fedez.

Attualmente, ne l’influencer ne Fedez hanno rilasciato alcuna dichiarazione sulla vicenda in quanto hanno deciso di proteggere i propri figli. Nel frattempo, dopo un breve periodo di silenzio sui social, la donna sta riprendendo in mano la sua vita e ha ricominciato a condividere la sua quotidianità con tutti i suoi fan. Il ritorno è avvenuto in modo graduale. All’inizio ha pubblicato una serie di immagini con i propri figli, poi qualche fit-check e successivamente ha sponsorizzato alcuni prodotti appartenenti al suo brand.

Di recente, si è concessa un momento di svago insieme al suo amico Angelo Tropea. I due hanno trascorso una serata insieme e hanno immortalato questo momento attraverso una foto scattata dinanzi all’ascensore. Dall’immagine in questione possiamo osservare il look che Chiara Ferragni ha indossato per l’occasione.

Questa volta l’influencer ha optato per un outfit semplice caratterizzato da un cappotto nero lungo fino ai piedi e un paio di stivali al ginocchio in pelle appartenenti alla casa di moda “Acne Studios”. Si tratta di un modello con le punte squadrate e i dettagli metallici il quale ha il valore di 890 euro. Il tutto è stato abbinato ad una borsa rossa Kelly di Hermès.