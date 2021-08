Il marito dell'imprenditrice digitale lancia i nuovi zaini scuola in collaborazione con Seven: tutto quello che c'è da sapere

In questi giorni Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze estive nella splendida Sardegna insieme alla sua famiglia. Nonostante siano in vacanza, però, lei e il marito Fedez continuano a lavorare. É di questi giorni la notizia del lancio sul mercato da parte del rapper dei nuovi zaini per la scuola. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chiara Ferragni e Fedez inarrestabili. Il noto rapper sta ultimando la registrazione del suo ultimo disco, ma nella sua vita non c’è spazio solo per la musica. Sembra infatti essere nata una collaborazione tra il marito dell’imprenditrice digitale e Seven, i quali si stanno preparando al lancio sul mercato di un nuovo prodotto.

Si tratta di una nuova linea di zaini per la scuola che sul sito ufficiale vengono descritti con queste parole:

Lo zaino monoscomparto FEDEZ® X SEVEN® è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna e garantisce tutti gli standard qualitativi dei nostri materiali. Dentro c’è spazio per tutto quello che ti serve ed è dotato di numerose tasche: per il PC, per il tablet e per la borraccia.

E ancora:

Inoltre, grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti, risulta comodo da indossare sulle spalle.

Sin da subito è scattata la curiosità su questo nuovo prodotto soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Dovete sapere che i nuovi zaini lanciati sul mercato dal marito di Chiara Ferragni in collaborazione con Seven hanno un costo di 59,90 euro. Tuttavia, però, è possibile pagare il prodotto anche con rate da 19,97 euro. Tanta è l’attesa dal momento che in molti si aspettano il sold out.

Nella nota di presentazione dei nuovi zaini, inoltre, possiamo leggere: