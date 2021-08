Chiara Ferragni: lo scatto con Fedez e il dettaglio che ha fatto impazzire i fan

Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna insieme a suo marito Fedez e ai piccoli Leone e Vittoria. La coppia, una delle più amate sui social, non perde occasione per condividere con i followers alcuni momenti del loro magico soggiorno. Nel frattempo, però, i fan pensano ad una terza gravidanza della fashion blogger.

Senza ombra di dubbio Chiara Ferragni e Fedez rappresentano una delle coppie più amate degli ultimi tempi. Non sono poche le occasioni in cui i due finiscono sulle prime pagine dei giornali di cronaca rosa. E anche in estate l’imprenditrice digitale e il noto rapper riescono a far parlare di sé. Questa volta uno scatto condiviso dall’imprenditrice digitale ha fatto parecchio chiacchierare i fan.

La coppia, molto attiva sui social dove può vantare un numero esagerato di followers, non perde occasione per immortalare e condividere con loro i momenti più belli del loro soggiorno in Sardegna. I fan, dunque, guardano con ammirazione gli scatti condivisi e ovviamente non può mancare il gossip su di loro.

In particolar modo, la fashion blogger più amata condivide sulla sua pagina Instagram immagini che la ritraggono insieme ai suoi due bambini. Di recente, però, alcuni scatti condivisi dall’imprenditrice digitale hanno alimentato il gossip sulla coppia.

Infatti, dopo aver pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae abbracciata a suo marito Fedez, i followers sono impazziti e hanno commentato le immagini condivise da Chiara Ferragni con queste parole:

Vai col terzo bebè.

Altri, invece, hanno commentato:

È in arrivo il terzo bebè, me lo sento.

E ancora:

Qua scatta la tripletta.

Molti sono i commenti rilasciati dai fan di Chiara Ferragni e Fedez riguardo una terza gravidanza. Benché è evidente che la passione tra i due sia alle stelle, al momento i diretti interessati non hanno rilasciato nessuna smentita o conferma, attese senza ombra di dubbio dai fan.