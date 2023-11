Chiara Ferragni, il messaggio per Giulia Cecchettin: le sue parole

Dopo la diffusione della notizia della morte di Giulia Cecchettin, numerosi sono stati i personaggi televisivi che hanno voluto condividere un messaggio dedicato alla 22enne. Tra i volti celebri del web spunta quello di Chiara Ferragni la quale ha deciso di commentare sui social la tragica vicenda. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nella notte tra sabato 11 novembre e domenica 12 novembre, Giulia Cecchettin è scomparsa. Inutili sono stati i tentativi di rintracciare la 22enne in quanto la vicenda ha avuto un tragico epilogo. Infatti, Giulia è morta, assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Il suo corpo è stato ritrovato vicino al lago di Barcis, in Friuli.

Inutile dire che la notizia della sua morte ha sconvolto tutti tutta l’Italia. Il nostro Paese si è unito al dolore della famiglia Cecchettin, del padre e dei fratelli. Nel corso delle ultime ore, numerosi personaggi della televisione e dello spettacolo hanno commentato la vicenda mostrando sostegno alla famiglia e sensibilizzando il tema del femminicidio.

Chiara Ferragni, sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne, ha pubblicato un commovente post sul suo profilo Instagram dedicato alla 22enne. Queste sono state le sue parole:

Ogni volta che scompare una donna, immaginiamo tutte, purtroppo, come sia andata a finire. Per una volta, speravamo di sbagliarci.

Oltre alla moglie di Fedez, anche Simona Ventura ha voluto condividere il suo pensiero attraverso un tweet. Nel dettaglio, la conduttrice italiana ha chiesto scusa a Giulia Cecchettin e a tutte le vittime di violenza: