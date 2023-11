Muschio Selvaggio, Fedez replica a Luis Sal: “Niente accordi, risolviamo in tribunale”

Nel corso delle ultime ore, Fedez ha deciso di porre fine al silenzio che riguardava la causa legale in corso con Luis Sal. Quest’ultimo aveva inizialmente smentito le voci e le indiscrezioni riguardanti la loro controversia. Tuttavia, il rapper milanese è intervenuto sulla questione negli ultimi giorni, confermando le dichiarazioni del suo ex amico.

Di recente, si sono diffuse voci secondo le quali la disputa tra Fedez e Luis Sal era stata risolta. In particolare, il settimanale “Chi” aveva dichiarato che i due ex soci in affari avevano raggiunto un accordo di riservatezza. Tuttavia, Luis Sal ha pubblicamente smentito queste voci, diffondendo una dichiarazione contraria tramite un post sul suo profilo social di “Muschio Selvaggio”.

Dunque, Luis ha chiarito che non c’è mai stato alcun accordo tra lui e Fedez; al contrario, sembra che la controversia legale stia procedendo e che non si sia giunti a una risoluzione amichevole:

Successivamente, anche il marito di Chiara Ferragni ha confermato questa posizione attraverso una serie di Stories sull’account Instagram del podcast. Il rapper ha affermato che non esiste alcun accordo di riservatezza e che la questione sarà risolta in tribunale, di fronte ad un giudice:

Infine, a intervenire sulla vicenda è stato anche Davide Marra, attuale conduttore di “Muschio Selvaggio”, che ha preso il posto di Luis Sal. Queste sono state le sue parole:

Ragazzi per favore, mi avete intasato i dm inoltrandomi il post di Muschio, ovviamente non lo fate in malafede ma siete tantissimi. L’ho visto, grazie. Come ho fatto dal primo giorno di questo “incarico” non metto bocca su questioni a me antecedenti. La mia unica risposta (a voi, non a Luis al quale non devo dire nulla) è: abbiamo registrato un’altra bellissima puntata oggi con una coppia di ospiti galattici e siamo fieri di quello che stiamo facendo. Pazienza se parte dei commenti tornerà a parlare di vicende extra contenuto. Tanto ormai ci sono abituato. Stiamo lavorando tutti al 100% nel nostro minuto organico e continuiamo a farlo. Il mio lavoro consiste nell’offrirvi un prodotto e cerco di farlo al meglio, stop.