Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze estive con la sua famiglia nella splendida Sardegna. Ovviamente l’imprenditrice digitale non perde occasione per condividere con i suoi followers i momenti più importanti del suo soggiorno sull’isola. Oltre a ciò, non sono passati inosservati i meravigliosi outfit sfoggiati dall’influencer. Tra questi, Chiara ha indossato delle scarpe glitterate con un prezzo davvero da capogiro.

Partita con un jet privato insieme alla sua famiglia ed alcuni amici, Chiara Ferragni si gode l’estate in Sardegna. Di certo non mancano le occasioni in cui l’imprenditrice digitale condivide sui social le sue giornate, oltre che i bellissimi outfit che indossa.

Tra i tanti capi sfoggiati dalla famosa influencer, uno non è di certo passato inosservato agli occhi dei suoi followers. Stiamo parlando delle splendide scarpe glitterate che hanno fatto letteralmente impazzire il web. Dopo averle condivise sulla sua pagina Instagram tutte noi siamo rimaste non indifferenti a queste bellissime calzature.

Molte sono state coloro che si sono mostrate curiose a scoprire qualche dettaglio in più riguardo questi bellissimi gioielli. Per chi ancora non lo sapesse, sappiamo che le scarpe tempestate di glitter indossate da Chiara Ferragni portano la firma di Mach & Match, un brand di cui l’imprenditrice digitale ha già indossato altri capi.

Come possiamo notare, queste bellissime scarpe si presentano come décolleté a punta caratterizzate da un cinturino alla caviglia. I dettagli che di certo non passano inosservato nelle calzature in questione sono il tacco, alto 10 cm, oltre che il fiocco gioiello e i glitter che ricoprono interamente la scarpa.

Inutile dire che la curiosità delle scarpe indossate da Chiara Ferragni riguarda senza ombra di dubbio il prezzo. Bene, dovete sapere che il prezzo di queste calzature è davvero da capogiro. Sul sito del brand, infatti, possiamo notare che le scarpe da principessa hanno un valore quasi di 1000 euro. Più precisamente, infatti, il loro costo è di 979 euro.