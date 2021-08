Chiara Ferragni, pioggia di critiche per l’imprenditrice digitale: “Deve restituirle”

Chiara Ferragni nuovamente al centro delle polemiche. Come tutti sappiamo, l’imprenditrice digitale sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna. In queste ultime ore la fashion blogger si è ritrovata nel bel mezzo di un polverone per un gesto che non è per niente piaciuto ai suoi fan. Ecco cosa è successo.

Una pioggia di critiche si è abbattuta su Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale si trova in Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia. Dopo aver condiviso uno scatto che ritrae un cofanetto di conchiglie, il popolo del web è insorto contro l’imprenditrice digitale.

Probabilmente qualcuno ha pensato di regalare le conchiglie all’influencer e ciò ha scatenato il putiferio sui social. Poco dopo, infatti, lo scatto della discordia è sparito ma gli utenti ancora continuato le polemiche. Tra le tante parole scritte contro Chiara Ferragni, possiamo leggere:

Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia…. Ma dall’alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un occasione persa per #chiaraferragni

Altri, invece, hanno preferito commentare la vicenda con parole secche:

Deve restituirle!

Oppure:

Che le facciano la multa!

Dopo aver alzato il polverone, Chiara Ferragni non ha rilasciato alcun commento riguardo tale vicenda. Gli utenti, però, non hanno tutti i torti dal momento che il Codice della navigazione prevede violazioni di questo tipo:

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00.

Nonostante le critiche suscitate, alcuni utenti hanno voluto prendere le difese dell’imprenditrice digitale. Questi, infatti, hanno affermato che dopo lo scatto Chiara avrà sicuramente riportato le conchiglie sulla spiaggia.