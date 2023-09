Chiara Ferragni, il primo messaggio dopo la notizia del ricovero di Fedez

Queste sono state ore di grande apprensione per Fedez. Il cantante è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Sacco di Milano per via di un’emorragia interna causata da due ulcere. Dopo la notizia dell’operazione, Chiara Ferragni è apparsa sui social per ringraziare tutti coloro che sono stati vicino alla sua famiglia.

Nella giornata di venerdì 29 settembre, Fedez ha rotto il silenzio ed ha rivelato il motivo del ricovero presso l’Ospedale Sacco di Milano. Il cantante è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza per via di due ulcere gastriche che gli hanno causato un’emorragia interna. Queste sono state le parole condivise sulla sua pagina Instagram:

Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha salvato letteralmente la vita.

Dopo le parole di Fedez in merito al suo stato di salute, anche Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio sui social. Nessuna parola scritta, ma l’imprenditrice digitale si è limitata a condividere l’emoticon di un cuore per ringraziare tutti coloro che in questo momento sono stati vicini alla sua famiglia, anche solo con un semplice messaggio.

Fedez ricoverato, le voci circolanti sullo stato di salute del cantante

A rendere pubbliche alcune delle indiscrezioni sull’imprenditrice digitale e su suo marito è stata Deianira Marzano che ha ricevuto una serie di segnalazioni da parte di alcune fonti anonime. Tra i tanti messaggi ricevuti, possiamo leggere:

Deia ciao. Ti segnalo che la Ferragni sta tornado di corsa da Parigi. Deve essere successo qualcosa qui a Milano. Lei aveva sfilate anche stasera. Ha messo una storia mano nella mano con Biasi. Speriamo nulla di grave.