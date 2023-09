Paura per Fedez, Chiara Ferragni torna a Milano, l’amico rivela: “Mandate un abbraccio a Federico”

Queste le parole di un amico del cantante: "Mandate un abbraccio a Federico e non dico altro"

Nel corso delle ultime ore una grande preoccupazione è piombata in tutti i fan dei Ferragnez. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che Fedez sia stato ricoverato per via di alcuni problemi di salute che avrebbero costretto Chiara Ferragni a tornare a Milano e ad assentarsi dalla Fashion Week di Parigi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio.

Tutti i fan dei Ferragnez non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Fedez sui social in queste ultime ore. La preoccupazione è poi aumentata quando Davide Marra, il nuovo conduttore di Muschio Selvaggio, ha inviato un messaggio le cui parole hanno lasciato tutti senza parole.

Un altro indizio che ha destato non poca apprensione in tutti i fan dei Ferragnez è stato da alcuni scatti condivisi da Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram. L’imprenditrice digitale è infatti tornata a Milano, assentandosi dalla Fashion Week di Parigi, e il suo ritorno in città ha scatenato il gossip.

In queste ore sono emersi alcuni retroscena in merito a quanto sta succedendo nella famiglia Ferragnez. A rendere pubbliche alcune delle indiscrezioni sull’imprenditrice digitale e suo marito è Deianira Marzano che ha ricevuto una serie di segnalazioni da parte di alcune fonti anonime. Tra i tanti messaggi ricevuti, possiamo leggere:

Deia ciao. Ti segnalo che la Ferragni sta tornado di corsa da Parigi. Deve essere successo qualcosa qui a Milano. Lei aveva sfilate anche stasera. Ha messo una storia mano nella mano con Biasi. Speriamo nulla di grave.

Paura per Fedez, il gesto di Chiara Ferragni preoccupa: cosa sta succedendo

Tra le altre segnalazioni, possiamo leggere:

Stanotte Marra ha detto questo su Fedez: “Comunque raga mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro.

Infine, una fonte anonima ha svelato: