Poco più di un mese fa la famiglia Ferragnez si è allargata con la nascita della piccola Vittoria. Sin dalla sua nascita, Vittoria è da subito diventata una star del web. Mamma Chiara e papà Fedez non perdono occasione per condividere scatti della piccola che ha conquistato il cuore dei loro milioni di followers. In queste ultime ore, Chiara Ferragni ha mostrato il regalo di lusso destinato alla sua bimba.

Vittoria Lucia Ferragni ha da poco compiuto un mese e per l’occasione mamma Chiara ha condiviso con i suoi milioni di followers un regalo per la piccola. Si tratta di un accessorio di lusso che fin da subito ha fatto impazzire il web.

Più nel dettaglio, si tratta di una borsa che porta la firma di Bulgari e che fa parte della collezione serpenti Forever di Bulgari. L’accessorio in questione è coordinato con quello della mamma ed ha la particolarità dell’incisione dei loro nomi all’interno. Il prezzo della borsa è di 550 euro e le due borse fanno parte di un’edizione limitata.

Chiara Ferragni, ecco tutti i regali di lusso fatti alla piccola Vittoria

Ma la borsa che porta la firma di Bulgari e che ha un prezzo da capogiro non è l’unico regalo di lusso destinato alla piccola Vittoria. Infatti, dopo la sua nascita, Chiara Ferragni ha condiviso sui social i doni fatti in occasione della nascita della piccola.

Dalle culle ai gioielli, l’imprenditrice digitale ha più volte sottolineato che avrebbe donato in beneficienza la maggior parte degli oggetti ricevuti come doni. Queste sono state le sue parole: