Chiara Ferragni, il retroscena su Fedez emerge solo ora: la guardia del corpo lo avrebbe bloccato all’Ariston

In questi giorni Chiara Ferragni e Fedez sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Le voci di una presunta crisi tra i due si fanno sempre più insistenti e il silenzio social da parte dei diretti interessati alimenta ancora di più i numerosi dubbi a riguardo.

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni in merito alla presunta crisi che Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo dopo il Festival di Sanremo. Stando a quanto riportato dal portale ‘Linkiesta’, pare che la guardia del corpo dell’imprenditrice digitale avrebbe bloccato Fedez fuori il suo camerino.

Questa è l’indiscrezione trapelata a riguardo:

E, continuando, la pagina ha aggiunto:

Arrivi a Sanremo preparatissima, pretendi di provare sette volte il monologo (forse non era mai successo che in una produzione televisiva italiana qualcuno provasse sette volte qualcosa), credi di avere tutto sotto controllo, e poi tuo marito ti manda a meretrici l’attenzione del pubblico e la calibratura degli interventi. Ti tocca dire che hai un bonus limone anche tu, e non l’avevi preparata, e tu sei calvinisticamente contraria all’improvvisazione.