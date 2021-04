Chiara Ferragni, in ansia per Matilda che è stata operata

Sono state queste ore di grande preoccupazione per Chiara Ferragni. Dopo la nascita della piccola Vittoria, l’imprenditrice digitale ha dovuto fare i conti un problema riscontrato nella sua cagnolina, Matilda. Il bulldog francese, infatti, è stato operato all’occhio per evitarne l’asportazione. Dopo l’operazione pare che Matilda si sia rimessa e sia fuori pericolo.

Matilda Ferragni, la cagnolina dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, da 10 anni fa parte della famiglia dell’influencer. Proprio per questo la fashion blogger le ha dedicato una pagina Instagram tutta sua che ad oggi conta più di 400 mila followers. Nel corso della sua vita, però, Matilda ha avuto non pochi problemi di salute.

Come anche dichiarato dall’imprenditrice digitale, il piccolo bulldog francese soffre di una malattia cronica all’intestino, il Morbo di Chron. Ciò richiede che la cagnolina segua un’alimentazione speciale e ben seguita. Inoltre, ricordiamo il tumore al cervello che ha colpito Matilda.

La cagnolina, però, è riuscita a vincere la malattia grazie ad un ciclo di radioterapia effettuato in una clinica veterinaria svizzera. Oggi, purtroppo, nuovi problemi hanno colpito la bulldog francese. Infatti, come anche dichiarato da Chiara Ferragni, in queste ore Matilda ha subito un’operazione all’occhio.

Un’operazione importante ed effettuata per evitarne l’esportazione. Nonostante la grande preoccupazione provata da tutta la famiglia Ferragnez nei confronti della loro amata Matilda, la cagnolina ora è fuori pericolo. Infatti, la stessa Chiara Ferragni ha annunciato che la sua cagnolina sta bene. Dovrà seguire delle terapie cortisoniche insieme a diversi colliri. Al momento, dunque, l’asportazione dell’occhio di Matilda è stata evitata.

Chiara Ferragni ha definito la sua bulldog francese come la sua prima bambina. Infatti, Matida fa parte da molti anni della vita di Chiara ed oggi tutta la famiglia Ferragnez la ama. Inoltre, sembra che sia stata proprio Matilda a far incontrare l’imprenditrice digitale e suo marito Fedez. Nel tormentone estivo del 2016, Vorrei ma non posto, il rapper ha scritto un verso riferito proprio a Matilda: