La famiglia Ferragnez al completo sfoggia i maglioni personalizzati. Il costo? Decisamente elevato

La famiglia Ferragnez sta spopolando sul web per gli adorabili maglioni coordinati e personalizzati. Come possiamo vedere dagli scatti pubblicati sui social, infatti, Chiara Ferragni, Fedez, i piccoli Leone e Vittoria insieme all’adorabile cagnolina Matilda hanno sfoggiato dei nuovi maglioni che hanno conquistato il popolo del web. Scopriamo insieme dove acquistare e quanto costano i nuovi pezzi da collezione.

Chiara Ferragni e Fedez, la famiglia Ferragnez, stanno vivendo giorni davvero magici a cui ha contribuito la nascita della piccola Vittoria. Sui social la piccola è già una star ed ha ormai conquistato il cuore di tutti. Dopo aver dettagliatamente documentato i momenti del parto e la nascita della piccola, mamma e figlia sono tornate a casa.

Inoltre, in questi giorni sul web stanno spopolando i nuovi maglioni coordinati e personalizzati indossati dai Ferragnez al completo, compresa la cagnolina Matilda. Come possiamo notare dagli scatti pubblicati, infatti, i Ferragnez hanno indossato dei maglioni davvero speciali.

Più in dettaglio, si tratta di maglie bianche a righe blu la cui particolarità è la scritta rossa Ferragnez dietro la schiena a cui si aggiunge un cuore sul petto e le iniziali dei loro nomi. La nuova tendenza in casa Ferragnez è in realtà un pezzo da collezione che porta la firma di Unocashmere.

Famiglia Ferragnez, ecco quanto costano i nuovi maglioni

I maglioni vengono realizzati sia per adulti che per bambini. Essendo pezzi unici non sono disponibili sul sito del brand. Tuttavia, però, se vi piace l’idea, dovete sapere che esistono delle varianti personalizzate in lana ma in tinta unita. Invece se siete interessate al loro prezzo, i maglioni costano 420 euro.

Nonostante l’idea sia piaciuta molto al popolo del web, ovviamente non sono potute mancare le polemiche. Infatti, molti hanno criticato la famiglia Ferragnez per l’elevato costo di questi pezzi da collezione. Bisogna tuttavia sottolineare che i maglioni coordinati e personalizzati della famiglia Ferragnez sono in realtà un regalo del brand per festeggiare la nascita della piccola Vittoria.