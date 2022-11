Chiara Ferragni in Giordania: ecco quanto costa la tenda di lusso nel deserto

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate al mondo. Di recente l’imprenditrice digitale è volata in Giordania dove sta vivendo una bellissima esperienza nel deserto. Ma quanto costa una notte nella tenda di lusso? Scopriamolo insieme!

L’ultima esperienza di viaggio di Chiara Ferragni è un un safari di lusso in Giordania, nel deserto di Wadi Rum. La nota imprenditrice digitale sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme ai suoi amici. Dopo magica cena sotto le stelle nel sito archeologico di Petra, l’influencer si è concessa un safari nel deserto.

Per la vacanza della moglie di Fedez sono state organizzate una serie di attività il cui costo non è accessibile a tutti. Tra beduini e tende a forma di cupola trasparente, la fashion blogger sta vivendo una delle più belle esperienze della sua vita. Il safari di lusso si è svolto nel deserto di Wadi Rum, uno dei più grandi della Giordania.

Nel corso della sera, l’influencer ha avuto l’onore di cenare sotto le stelle e tende di beduini sono state allestite appositamente per lei. Una volta terminata la cena, la moglie di Fedez ha trascorso la notte in una tenda a forma di cupola trasparente da cui ha potuto ammirare le meraviglie del deserto.

La cupola panoramica in cui la Ferragni ha alloggiato e ha ammirato il cielo stellato fa parte del Palmar Camp Wadi Rum. Si tratta di un hotel di lusso il quale offre il massimo comfort e servizi eccezionali. Siete curiosi di sapere quanto ha dovuto pagare l’influecer per trasorrere una notte qui? Dormire in una delle cupole panoramiche come questa costa all’incerca 500 euro a notte.