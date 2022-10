Fedez e il compleanno organizzato in una lussuosa location: ecco il dettaglio che non è passato inosservato

Fedez e Chiara Ferragni non smettono mai di far parlare di loro. Nel corso delle ultime ore i nomi dell’imprenditrice digitale e di suo marito sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Sono emersi alcuni retroscena riguardo la cifra da capogiro spesa da Fedez per organizzare il suo compleanno.

In occasione del suo 33esimo compleanno, Fedez ha deciso di organizzare una festa il cui costo non è di certo alla portata di tutti. I Ferragnez non hanno potuto fare a meno di condividere sulle loro pagine social i momenti della bellissima festa organizzata presso l’Hotel Principe di Savoia, a Milano. Si tratta di una struttura di lusso di cui, però, non si conosce il prezzo.

A festeggiare i 33 anni di Fedez c’erano molti dei suoi amici. Tra i tanti presenti non possiamo non citare Tananai, un collega del noto cantante nonché uno dei suoi migliori amici.

Oltre a Tananai, al party organizzato dal marito di Chiara Ferragni erano presenti anche Salmo e Achille Lauro, Rose Villain, Lazza e anche Chiara Biasi, una delle migliori amiche dell’influencer. Tutti, però, non hanno potuto fare a meno l’assenza di Luis Sal con cui il rapper conduce con Muschio Selvaggio.

Essendo molto attivi sui social, Chiara Ferragni e suo marito hanno condiviso con i loro followers i moltissimi momenti del party organizzato presso Hotel Principe di Savoia, a Milano. Oltre all’assenza di Luis Sal, agli occhi degli amanti del web non è passato inosservato l’outfit optato dall’influencer.

Per l’occasione l’imprenditrice digitale ha indossato per un completo jumpsuit con dei dettagli che hanno catturato l’attenzione di tutti. L’outfit porta la firma di Madga Butrym ed è caratterizzato da un meraviglioso corpetto con lingue di stoffa sottilissime. Il tutto è ravvivato con due bellissime rose nere piaciute moltissimo al popolo del web.