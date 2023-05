Chiara Ferragni in topless, Elena Guarnieri tuona: “Prigioniera del tuo personaggio”

Nel corso delle ultime ore, Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche sui social per via della foto in cui si mostra nuda. Ad intervenire in merito alla questione è stata anche Elena Guarnieri, la giornalista del Tg5. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha pubblicato un’immagine sul suo profilo Instagram in cui si mostra davanti allo specchio con indosso solo un perizoma. Inutile dire che sul web si è scatenata una bufera che ha visto intervenire numerose persone.

Tra i commenti che appaiono sotto il post in questione, uno in particolare ha catturato l’attenzione degli utenti. Una bambina di soli 11 anni ha espresso il suo disaccordo nei confronti dell’imprenditrice digitale:

In questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda, qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio.

La risposta di Chiara Ferragni non si è fatta attendere:

Il messaggio a tutte le ragazzine e non da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo (….) Faccio inca**are i puritani? Missione compiuta allora.

Le parole di Elena Guarnieri

Tuttavia, anche Elena Guarnieri non ho potuto fare a meno di commentare la vicenda. La giornalista del Tg5 ha annientato la moglie di Fedez con una domanda velenosa. Queste sono state le sue parole: