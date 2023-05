Fedez, il cantante rivela: “Ecco come ho scoperto di avere il tumore”

Nel primo episodio di The Ferragnez, il cantante ha svelato il modo in cui ha scoperto di avere il tumore

A partire da giovedì 18 maggio su Amazon Prime Video sono presenti i primi quattro episodi della seconda stagione di The Ferragnez, la serie che racconta la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, una delle più amate in Italia. Nella prima puntata Fedez ha rivelato il modo in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas.

I fan di Chiara Ferragni e Fedez da tempo ormai attendevano i primi quattro episodi della seconda stagione di The Ferragnez, la serie che racconta le dinamiche famigliari di Chiara Ferragni e Fedez. La prima puntata della seconda stagione della serie inizia con il racconto del cantante che lo scorso anno è stato costretto a fare i conti con un brutto male, un tumore al pancreas.

Queste sono state le parole con cui il cantante ha raccontato come ha scoperto di stare male:

Siccome sono asmatico, ho fatto una tac ai polmoni. Sono arrivato in ospedale due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara. Per puro caso c’era una dottoressa che si occupa di pancreas, ha guardato il monitor e mi ha consigliato di fare una risonanza magnetica.

E, continuando, il marito di Chiara Ferragni ha poi aggiunto:

È venuto fuori che avevo una pallina nel pancreas. Dopo endoscopia mi hanno svegliato dicendomi che avevo un tumore […] Mi ero fatto un bigliettino con una lista di cose che volevo fare assolutamente prima di morire. Tra queste: avere un altro figlio, andare all’Eurovision e vincere un Grammy.

Infine, concludendo, Fedez ha poi aggiunto: