Chiara Ferragni incinta all’ottavo mese cade, ecografia di urgenza: ecco come sta la bambina

Brutta disavventura per Chiara Ferragni, l'influencer più famosa al mondo, incinta all'ottavo mese, è caduta: ecco come sta la bimba

Momenti di paura per l’influencer più famosa al mondo Chiara Ferragni e suo marito Fedez. La ragazza, incinta di 8 mesi, è caduta durante una passeggiata ed è corsa a fare subito un’ecografia di controllo.

Fortunatamente, l’ecografia ha confermato che la piccola sta benissimo e sta continuando a crescere. La gravidanza procede, dunque, a gonfie vele. Dopo lo spavento, a dare la notizia ai fan, è stata l’influencer in persona:

Ieri ho fatto una piccola caduta mentre camminavo nella natura (senza farmi nulla), ma in gravidanza non si sa mai quindi oggi ho fatto un’altra visita di controllo.

Poi prosegue e commuove i fan: “E così l’ho rivista. E nella terza foto che ho pubblicato sorride”. Chiara Ferragni ha infatti pubblicato gli scatti dell’ecografia in 3D in cui si vede benissimo il volto della piccola.

Dopo il grosso spavento la donna ha potuto tirare un sollievo di respiro, in gravidanza la prudenza non è mai troppa. La caduta, come lei stessa ha spiegato, è avvenuta di schiena e sul sedere. Una piccola botta che comunque ha creato ansie all’imprenditrice digitale.

Manca pochissimo ormai alla nascita della sorella del piccolo Leone. I follower non vedono l’ora di vedere la figlia di Chiara. Ormai, la prima gravidanza risale a tre anni fa.

Con Leone l’influencer ha dovuto trascorrere gli ultimi due mesi a letto per via di un problema alla placenta, il primogenito è nato prima del previsto con un cesareo d’urgenza, tuttavia, anche il piccolo sta benissimo.

Quello che tutti si chiedono è come si chiamerà la bambina che arriverà a fine febbraio? Per il momento sembra che i ragazzi non abbiano ancora deciso. Ovviamene, sarà tutta una sorpresa. La piccola nascerà in Italia, a differenza di Leone che è nato invece negli Stati Uniti. E anche noi non vediamo l’ora di vedere la nuova arrivata di casa Ferragnez.