Chiara Ferragni e la foto di Leone con Babbo Natale: un dettaglio non è passato inosservato

A casa di Chiara Ferragni è arrivato Babbo Natale ma un dettaglio non è passato in osservato ai fan

Nel corso delle ultime ore Fedez ha creato un post sul suo profilo Instagram il quale ha divertito tutti i suoi fan. Si tratta di una foto che ritrae il piccolo Leone in braccio a Babbo Natale. Indovinate un po’ chi è stato a travestirsi da Santa Claus? Ebbene sì, sembra che il marito di Chiara Ferragni abbia avuto un ottima idea per far felice suo figlio. Tuttavia, c’è un dettaglio che non è passato inosservato ai fan.

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze di Natale nella loro casa a Milano. Alla coppia piace condividere ogni momento della loro quotidianità con tutti i suoi fan e rendere questi ultimi parte integrante della loro famiglia. Stando agli ultimi aggiornamenti dei Ferragnez sui social, sembra che in casa loro sia arrivato Babbo Natale a portare dei regali al piccolo Leone. Come avrà reagito quest’ultimo? Scopriamolo insieme!

Quest’anno sembra che Fedez abbia pensato ad un idea molto originale per suo figlio Leone: travestirsi da Babbo Natale. Infatti, durante la giornata di ieri, il celebre rapper italiano ha trascorso ben quattro ore di trucco per assomigliare il più possibile a Santa Claus.

Tutto il lavoro è stato documentato con il cellulare per poi essere condiviso con tutti i suoi followers sul suo profilo Instagram. Non è tutto, Fedez ha anche voluto mostrare la reazione di Leone attraverso uno scatto quando ha visto Babbo Natale.

Nella foto in questione possiamo vedere il piccolo Leo in braccio a Babbo Natale ma dalla sua espressione non sembra essere affatto convinto e ha le sue ragione. Dunque, stando anche a quanto dichiarato dallo stesso cantante, il piccoletto avrebbe capito che quello fosse suo padre. Infatti, nella didascalia lo stesso Fedez ha scritto:

Ha capito tutto.

Tuttavia, quello di Fedez è stato un gesto molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali hanno scritto numerosi commenti positivi sotto il suo post. Qualcuno ha anche scherzato dicendo: