Chiara Ferragni indossa un top a forma di salvagente: la nuova tendenza

Nel corso dell’ultimo weekend, Chiara Ferragni ha trascorso qualche giorno a Disneyland con i suoi figli. In occasione della mini vacanza in famiglia, l’imprenditrice digitale ha optato per un look total black caratterizzato da un top a forma di gonfiabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate al mondo. L’imprenditrice digitale ha trascorso il fine settimana a Disneyland con i suoi figli. A documentare il tutto è stata lei stessa attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Nonostante ha avuto la febbre, l’influencer ha potuto godersi una giornata al parco divertimenti e in quest’occasione ha indossato un look molto particolare. Nel dettaglio, la moglie di Fedez ha sfoggiato pantaloni neri e un paio di sneakers bianche firmate Benetton. Inoltre, si è riparata dal freddo con un chiodo in pelle nero appartenente alla casa di moda Celine.

In ogni modo, a catturare l’attenzione dei suoi fan è stato il top crop molto particolare. Si tratta di un capo di abbigliamento firmato Moschino caratterizzato da un oblò a forma di cuore sulla scollatura. Il tutto è evidenziato con un’applicazione gonfiabile rossa. L’imprenditrice digitale ha deciso di completare il suo outfit con una borsa a tracolla appartenente alla casa di moda Chanel, sempre a forma di cuore.

Il top crop di Chiara Ferragni fa parte della nuova collezione primavera-estate 2023 di Moschino. Si tratta di una linea estiva la quale si ispira al mare, ai giochi da piscina e all’estate in generale. Il direttore creativo di tale collezione è Jeremy Scott il quale voleva voleva rendere iconi e unici i capi di abbigliamento femminili.