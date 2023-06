Fedez, il cantante confessa: “Io e Luis non ci parliamo più, ecco perché”

Fedez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Nel corso delle ultime ore il nome del marito di Chiara Ferragni è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per una rivelazione che tutti i suoi fan aspettavano da tempo. Tramite un video condiviso sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, Fedez ha spiegato il motivo per cui lui e Luis Sal non si parlano più.

Dopo molte settimane di attesa, Fedez ha finalmente rotto il silenzio in merito all’assenza di Luis Sal nel loro podcast Muschio Selvaggio. Come già anticipato, il cantante ha confessato cosa è successo tra lui e il video maker tramite un video condiviso sul canale YouTube del podcast. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole:

Questo è quanto rivelato da Fedez a riguardo:

Ho aspettato tre puntate prima di chiedere al management la possibilità di dire al pubblico che Luis non ci sarebbe più stato. Questa cosa ha irrimediabilmente danneggiato il format, perché sotto la sezione commenti si è parlato quasi ed esclusivamente di Luis e non dell’ospite. Una cosa prevedibilissima e che si poteva evitare. Questa cosa ha danneggiato il podcast, perché faccio fatica a reperire ospiti. Se chiami delle persone a parlare di argomenti sensibili, non sono contenti se vengono a parlare a questo tavolo e poi nei commenti si parla solo di Luis.

E, continuado, il marito di Chiara Ferragni ha poi aggiunto:

La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. È stata una parentesi impegnativa. Luis inizialmente non era d’accordo. Poi, ha accettato di farlo. Personalmente, è stata un’esperienza complicata perché la mia salute mentale non era al top. Successivamente, alla fine di questo progetto, c’è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come, dal mio punto di vista, avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare.

Dopo di che Fedez ha rivelato che: