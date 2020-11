Da regine delle influencer qual è, Chiara Ferragni resta sempre molto attiva sui social network. In qualità di star del web, seguita da milioni di persone, spende tantissimo tempo a condividere i suoi momenti, la sua professione e i suoi pensieri. Una condivisione totale, che spesso la spinge ad aprirsi anche per quanto riguarda le emozioni più intime e la sua vita privata.

Chiara Ferragni contro la perfezione a ogni costo

Le celebrità pubbliche hanno l’abitudine di mostrarsi continuamente radiosi, ricchi e bellissimi. Insomma, il ritratto della perfezione, e spesso si ha l’impressione che vivano un’esistenza priva di problemi e preoccupazioni.

Attimi di malinconia

Una realtà artefatta, da mettere in copertina. Ma Chiara Ferragni ha dato spesso e volentieri prova di essere sincera, di non aver bisogno di sotterfugi o di filtri. Perché è in pace con sé stessa e, quando lo sente necessario, mostra pure il suo lato più fragile.

Pur essendo riuscita a costruire un vero e proprio impero, dimostrando tutta la sua determinazione e la sua forza, rimane una giovane donna con le sue piccole e grandi insicurezze, nonché gli attimi di malinconia.

La dedica

In varie circostanze ha tirato fuori una spiccata sensibilità e stavolta si è lasciata andare ad alcune considerazioni. Sulla sua pagina di Instagram, la fashion blogger ha scelto di caricare un post dedicato alla sua nonna, che ha amato profondamente, venuta a mancare diverso tempo fa.

Chiara Ferragni: che somiglianza con Leone!

Nella sua semplicità – un “We miss you nonna” (cioè “ci manchi nonna”) – la didascalia tocca i cuori. Ad accompagnare il messaggio tre scatti, dove Chiara Ferragni è ritratta da piccola, in braccio alla sua adorata nonna. Il pensiero ha commosso gli innumerevoli ammiratori della moglie di Fedez. Numerosi follower hanno, inoltre, notato e sottolineato la notevole somiglianza tra lei e suo figlio, il simpaticissimo Leone, che presto avrà una sorellina.