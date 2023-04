Chiara Ferragni, la sua nuova pumpkin bag vale una fortuna: ecco quanto costa

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? A tutti non è passata inosservata la nuova borsa firmata Louis Vuitton sfoggiata dalla fashion blogger e che ha un prezzo da capogiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In questi giorni Chiara Ferragni, suo marito Fedez e i piccoli Leone e Vittoria stanno trascorrendo le festività pasquali a Dubai. L’imprenditrice digitale non perde occasione per condividere con i suoi followers i momenti trascorsi con la sua famiglia. Qualche giorno fa non sono passati inosservati alcuni scatti in cui la Ferragni ha sfoggiato la sua nuova pumpkin bag firmata Louis Vuitton.

Nel dettaglio, si tratta di un’edizione limitata che vale a dir poco una fortuna. Il modello pumpkin bag firmata Louis Vuitton è considerato una vera e propria opera d’arte ed è uno dei modelli più apprezzati del famosissimo brand francese.

Inutile dire che la borsa sfoggiata dall’imprenditrice digitale ha incuriosito i suoi followers soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Bene, tenetevi forti perché, come già anticipato, la pumpkin bag firmata Louis Vuitton vale davvero una fortuna.

Stando a quanto emerso, pare che la borsa che Chiara Ferragni ha deciso di sfoggiare nei giorni scorsi ha un costo di 11mila euro. Inutile dire che gli scatti condivisi dall’imprenditrice digitale hanno diviso il web. Accanto a coloro che hanno apprezzato l’accessorio firmato Louis Vuitton ci sono stati quelli che hanno criticato fortemente la pumpkin bag con queste parole:

Preferisco una bella borsa in cuoio che rimanga davvero un pezzo unico nel tempo.

Oppure: